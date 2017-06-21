Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что на территории Украины находится более трех тысяч регулярных российских войск. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.

"Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч", – сказал президент.



Порошенко также добавил, что на сегодняшний день увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на Донбассе. Watch the latest video at video.foxnews.com



Не верю в "сговор" Трампа с Россией – Порошенко

Ранее сообщалось, что Порошенко представил в Вашингтоне предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе.

Источник: korrespondent.net