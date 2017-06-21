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21. 06. 2017

Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ

 
Президент Петр Порошенко заявил, что на территории Украины находится более трех тысяч регулярных российских войск. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.
 
"Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч", – сказал президент.
 
Порошенко также добавил, что на сегодняшний день увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на Донбассе.



Не верю в "сговор" Трампа с Россией – Порошенко

Ранее сообщалось, что Порошенко представил в Вашингтоне предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе.

Источник: korrespondent.net
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