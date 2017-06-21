Около 50 человек погибли в ходе столкновений в ЦАР

Около 50 человек погибли в результате столкновений между противоборствующими вооруженными группировками в Центральноафриканской республике, передает Reuters.
"Я могу сказать, что около 50 человек погибли. 42 тела были перевезены в больницу", – сообщил мэр города Бриа Морис Беликуссу.
По его словам, в соседних районах также есть тела погибших, они пока не были доставлены в больницу.
Погибли около 40 человек в результате нападений в Нигерии
Напомним, Центральноафриканская республика попала в список самых опасных для туристов стран.
Источник: korrespondent.net