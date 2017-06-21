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21. 06. 2017

Около 50 человек погибли в ходе столкновений в ЦАР

 
Около 50 человек погибли в результате столкновений между противоборствующими вооруженными группировками в Центральноафриканской республике, передает Reuters.
 
"Я могу сказать, что около 50 человек погибли. 42 тела были перевезены в больницу", – сообщил мэр города Бриа Морис Беликуссу.
 
По его словам, в соседних районах также есть тела погибших, они пока не были доставлены в больницу.

Погибли около 40 человек в результате нападений в Нигерии
 
Напомним, Центральноафриканская республика попала в список самых опасных для туристов стран.

Источник: korrespondent.net
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