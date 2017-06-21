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21. 06. 2017

МИД России пообещал ответить на новые санкции США

В Москве начинают разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы об этом (шаге США – ред.) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер", – сказал он.

При этом, по мнению Рябкова, новые санкции не окажут влияния на Россию и ее граждан.

"Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", – заявил дипломат.

Лавров о санкциях: Русофобия переходит все грани

Как сообщал Корреспондент.net, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Источник: korrespondent.net
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