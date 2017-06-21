Водоснабжение Александровки восстановлено

В Александровке Донецкой области восстановлено централизованное водоснабжение. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в Twitter.

"Донецкая область. 20 июня в 21:40 в пгт Александровка восстановлено централизованное водоснабжение", – написал он.



Донецька область 20 червня о 21:40 у смт Олександрівка відновлено централізоване водопостачання — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 20 июня 2017 г.





Напомним, 11 июня Южнодонбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.



ДФС девять раз была под обстрелами

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались 382 тысячи человек. Население пяти районов области обеспечивали водой путем подвоза и используя резервные источники.

Источник: korrespondent.net