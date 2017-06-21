Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 07:04
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
21. 06. 2017

Водоснабжение Александровки восстановлено

В Александровке Донецкой области восстановлено централизованное водоснабжение. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в Twitter.

"Донецкая область. 20 июня в 21:40 в пгт Александровка восстановлено централизованное водоснабжение", – написал он.
 

Донецька область 20 червня о 21:40 у смт Олександрівка відновлено централізоване водопостачання

— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 20 июня 2017 г.



Напомним, 11 июня Южнодонбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

ДФС девять раз была под обстрелами

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались 382 тысячи человек. Население пяти районов области обеспечивали водой путем подвоза и используя резервные источники.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.