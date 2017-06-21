Итоги 20.06: Встреча Порошенко-Трамп, теракт в ЕС

Израиль начал строить поселение на Западном берегу Иордана

Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (поселок, который снесли в феврале 2017 года – ред.). Спустя десятилетия я стал премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.)", – заявил Нетаньяху.

Это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций. В связи с конфликтом в Украине США в общей сложности ввели санкции против 407 компаний и 160 человек.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США "приняты на ровном месте" и ухудшают атмосферу перед возможной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Киеве на Крещатике произошел масштабный пожар

На Крещатике в Киеве горело трехэтажное здание, где ранее находился Центральный гастроном. На месте пожара работали 22 единицы техники и 100 спасателей. Дым от пожара накрыл весь центр Киева. Из-за пожара приостановил свою работу Печерский районный суд, все посетители и работники суда были эвакуированы из помещения.

На вокзале в Брюсселе произошел теракт

Неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Взрыв совершил человек с поясом шахида, из-под его одежды торчали провода.

В ответ полиция открыла огонь. Мужчина скончался.

Порошенко встретился с Трампом



Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом

Трампом. По словам украинских дипломатов, встреча длилась более 20 минут. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович, вице-президент США Майкл Пенс.

После встречи украинский лидер заявил, что его встреча с Трампом была полноценной и детальной.

"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", – сказал Порошенко.

27 хлопков: как Порошенко с Трампом общался

В свою очередь, Трамп заявил о хороших дискуссиях и значительном прогрессе во время этой встречи.

Во время рабочей поездки в США Порошенко также провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

Австралия приостановила все воздушные операции в Сирии

Австралийские власти заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии после того, как США спровоцировали гневную реакцию России, сбив военный самолет сирийских ВВС в провинции Ракка. В то же время военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.

В работе Skype произошел глобальный сбой

Пользователи Skype пожаловались на сбои в работе Skype. Проблемы возникли при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений. Некоторых пользователей выбрасывало из программы, и потом они не могли вновь войти в нее. А другие писали, что собеседники не видят их отправленных сообщений.

Источник: korrespondent.net