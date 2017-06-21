Итоги 20.06: Встреча Порошенко-Трамп, теракт в ЕС

Израиль начал строить поселение на Западном берегу Иордана
Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (поселок, который снесли в феврале 2017 года – ред.). Спустя десятилетия я стал премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.)", – заявил Нетаньяху.
Это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций. В связи с конфликтом в Украине США в общей сложности ввели санкции против 407 компаний и 160 человек.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США "приняты на ровном месте" и ухудшают атмосферу перед возможной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
В Киеве на Крещатике произошел масштабный пожар
На Крещатике в Киеве горело трехэтажное здание, где ранее находился Центральный гастроном. На месте пожара работали 22 единицы техники и 100 спасателей. Дым от пожара накрыл весь центр Киева. Из-за пожара приостановил свою работу Печерский районный суд, все посетители и работники суда были эвакуированы из помещения.
На вокзале в Брюсселе произошел теракт
Неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Взрыв совершил человек с поясом шахида, из-под его одежды торчали провода.
В ответ полиция открыла огонь. Мужчина скончался.
Порошенко встретился с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом
Трампом. По словам украинских дипломатов, встреча длилась более 20 минут. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович, вице-президент США Майкл Пенс.
После встречи украинский лидер заявил, что его встреча с Трампом была полноценной и детальной.
"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", – сказал Порошенко.
27 хлопков: как Порошенко с Трампом общался
В свою очередь, Трамп заявил о хороших дискуссиях и значительном прогрессе во время этой встречи.
Во время рабочей поездки в США Порошенко также провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.
Австралия приостановила все воздушные операции в Сирии
Австралийские власти заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии после того, как США спровоцировали гневную реакцию России, сбив военный самолет сирийских ВВС в провинции Ракка. В то же время военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.
В работе Skype произошел глобальный сбой
Пользователи Skype пожаловались на сбои в работе Skype. Проблемы возникли при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений. Некоторых пользователей выбрасывало из программы, и потом они не могли вновь войти в нее. А другие писали, что собеседники не видят их отправленных сообщений.
Источник: korrespondent.net
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