Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия

Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа" (FARC) сдали 60% своего оружия. Теперь начали передавать последние 40% из имеющихся семи тысяч единиц оружия.

Процесс разоружения проходит под контролем миссии ООН в Колумбии. По плану должен был завершиться еще 29 мая, теперь его срок продлен до 27 июня. Разоружение идет в специальных зонах на территории Колумбии, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни.

В результате вооруженного конфликта в Колумбии между левыми повстанцами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн - были вынуждены покинуть родные места.

Правительство Колумбии и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране. Переговорный процесс длился почти четыре года.

Напомним, 11 мая этого года депутаты Конгресса Колумбии ратифицировали положения мирного договора между правительством страны и повстанцами из FARC.

Источник: korrespondent.net