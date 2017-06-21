Пакистан отгородится от Афганистана забором

Пакистан намерен начать строительство забора на общей с Афганистаном границе. Как сообщает Радио Свобода, строительство начнут с регионов Баджур, Могманд и Хайбер.

Пакистанские власти считают, что эти районы особенно опасны из-за боевиков, которые могут пересечь границу.

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что Исламабад не имеет права возводить каких-либо сооружений на границе, и предупредили о неуточненных действиях Кабула в ответ.

Отметим, общая граница между Пакистаном и Афганистаном составляет более 2400 км.

Напомним, Пентагон планирует на 4 тысячи человек увеличить воинский контингент в Афганистане. Развертывание этих сил будет крупнейшим за время президентства Дональда Трампа. Официально об этом может быть объявлено в начале следующей недели, отметил источник.

Источник: korrespondent.net