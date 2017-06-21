В память о Гельмуте Коле в ЕС впервые проведут траурную церемонию

В память о Гельмуте Коле впервые в истории Евросоюза будет проведена траурная церемония – европейский государственный акт в Страсбурге. Согласно желанию вдовы скончавшегося, отдельной государственной церемонии прощания в Германии проводиться не будет, сообщается на сайте федерального президента Германии.

За подготовку соответствующих мероприятий и организационную координацию с германской стороны будет отвечать министерство внутренних дел ФРГ.

Европейская траурная церемония намечена на 1 июля. Сразу по ее окончании поминальная заупокойная служба пройдет в Германии в соборе города Шпайер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Европейский государственный акт – это официальная церемония высшего уровня, которую организуют, как правило, только в случае смерти бывших глав государств или правительств. ЕС никогда раньше не устраивал подобных траурных церемоний.

Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня 2017 года в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он 16 лет возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 годы. В историю он вошел прежде всего как канцлер немецкого единства.

Источник: korrespondent.net