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21. 06. 2017

WP: Трамп назвал Украину ненавистным украинцам словом

Американский президент Дональд Трамп назвал Украину "ненавистным для жителей страны" топонимом, пишет газета Washington Post.

На встрече с президентом Петром Порошенко Трамп говорил об Украине с определенным артиклем "the" (the Ukraine). Как пишет газета, это является очень обидным для украинцев, поскольку республика так называлась, будучи в составе СССР - the Ukrainian Soviet Socialist Republic.

Также WP пишет, что определенный артикль является отсылкой к старославянскому слову "окраина", и поэтому употребляемое Трампом "the Ukraine" может говорить о том, что американский лидер считает Украину лишь соседом России, а не суверенным государством.

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал в своем Twitter, что Трампа не проинформировали должным образом по этому вопросу.

Определенный артикль "the" в английском языке включается в названия стран, являющихся объединениями - the United Kingdom - Соединенное Королевство или the United States - Соединенные Штаты, the Philippines - Филиппины.

Согласно Справочнику ЦРУ по странам мира, только Багамские Острова и Гамбия официально включают в себя данный артикль, который пишется с заглавной буквы.

Источник: korrespondent.net
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