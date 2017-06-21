Аэропорт Астаны переименовали в честь Назарбаева

Правительство Казахстана переименовало аэропорт Астаны в честь президента Нурсултана Назарбаева. Как сообщает местное изданиеTengrinews.kz, это постановление опубликовано в газете «Казахстанская правда». Теперь "Международный аэропорт Астана" будет называться "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", постановление вступило в силу с момента публикации.

Издание напоминает, что назвать аэропорт именем президента в 2009 г. предложил сенатор Дархан Калетаев.

В ноябре 2016 г. в честь Назарбаева столицу Казахстана предложили переименовать в Нурсултан, президент заявил, что не видит в этом необходимости.

Напомним, в апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился до конца года принять единый стандарт казахского алфавита на латинице.

Ранее Назарбаев решил поделиться властью. Он поручил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом.

Источник: korrespondent.net