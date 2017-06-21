БПП: Военного положения на Донбассе не будет

В законопроекте о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса не будет положения о введении военного положения. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает Эспрессо.TV.

Сейчас над законопроектом по реинтеграции Донбасса работает рабочая группа, в состав которой входят народные депутаты, эксперты силовых ведомств и представители общественности.

По словам Герасимова, основные положения законопроекта уже в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности, а уже потом проект попадет и в Верховную Раду.

"Этот закон никоим образом не будет нарушать Конституцию Украины. Вопрос введения военного положения регулируется правовыми положениями, которые уже существуют и не зависят от закона о реинтеграции Донбасса", - отметил Герасимов.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о возвращении оккупированных территорий.

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Источник: korrespondent.net