Северная Корея готовит новое ядерное испытание – СМИ

Разведывательный спутник США впервые за последние несколько недель зафиксировал новую активность на подземном ядерном объекте в Северной Корее. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух лиц, знакомых с ситуацией.

Зафиксированная активность, по всей видимости, указывает на ведение работ по модификации тоннельного входа к одному из подземных испытательных участков.

Источники сообщили, что пока непонятно, связана ли эта деятельность с подготовкой к шестому ядерному испытанию, отмечая, что оно может быть проведено во время визита в Вашингтон высокопоставленных китайских дипломатов и военных чиновников.

В последний раз активность на полигоне наблюдалась почти два месяца назад. В конце апреля на полигоне Пункхери зафиксировали прицепы, которые ведут к месту сбора отходов.

Напомним, последний ракетный пуск КНДР совершила 29 мая. Ракета пролетела в восточном направлении приблизительно 450 километров и упала в Японском море.

Источник: korrespondent.net