Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 13:11
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
21. 06. 2017

Полторак: В АТО находятся 34 тысячи военных

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе несут службу 34 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на брифинге в среду, 21 июня.

По словам министра, остальные военные проходят различного рода подготовку, в том числе в рамках учений на полигонах.

"ВСУ сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тысячи. В зоне проведения АТО, которые выполняют боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка", – сказал Полторак.

Также он сообщил, что с начала года в зоне АТО погибли 100 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщали, что с начала агрессии России против Украины на Донбассе погибли 2 696 украинских военных.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.