Полторак: В АТО находятся 34 тысячи военных

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе несут службу 34 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на брифинге в среду, 21 июня.

По словам министра, остальные военные проходят различного рода подготовку, в том числе в рамках учений на полигонах.

"ВСУ сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тысячи. В зоне проведения АТО, которые выполняют боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка", – сказал Полторак.

Также он сообщил, что с начала года в зоне АТО погибли 100 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщали, что с начала агрессии России против Украины на Донбассе погибли 2 696 украинских военных.

Источник: korrespondent.net