СМИ: Порошенко использует "бизнес-подход" к Трампу

Президент Петр Порошенко намерен "материально заинтересовать" американского лидера Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на источник, близкий к администрации Порошенко.

"Поскольку Трамп - бизнесмен, мы и берем на вооружение бизнес-подход. Суть наших предложений заключается в том, что 90 процентов всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам", - говорит собеседник газеты.

Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины.

"А это не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа", - уточнил источник.

По его словам, украинская сторона до последнего момента не знала место, время, формат встречи и состоится ли она вообще.

Отметим, что по итогам встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне обе стороны дали положительные оценки переговорам.

"Повестка совещаний в Белом доме была очень широкой. Я доволен результатами и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам американского президента, на встрече был достигнут большой прогресс. Трамп также отметил, что США сильно вовлечены в дела Украины.

Кроме того, аккурат к визиту Порошенко Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за конфликта в Украине.

Источник: korrespondent.net