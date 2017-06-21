СМИ: Порошенко использует "бизнес-подход" к Трампу

Президент Петр Порошенко намерен "материально заинтересовать" американского лидера Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на источник, близкий к администрации Порошенко.
"Поскольку Трамп - бизнесмен, мы и берем на вооружение бизнес-подход. Суть наших предложений заключается в том, что 90 процентов всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам", - говорит собеседник газеты.
Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины.
"А это не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа", - уточнил источник.
По его словам, украинская сторона до последнего момента не знала место, время, формат встречи и состоится ли она вообще.
Отметим, что по итогам встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне обе стороны дали положительные оценки переговорам.
"Повестка совещаний в Белом доме была очень широкой. Я доволен результатами и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
По словам американского президента, на встрече был достигнут большой прогресс. Трамп также отметил, что США сильно вовлечены в дела Украины.
Кроме того, аккурат к визиту Порошенко Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за конфликта в Украине.
Источник: korrespondent.net