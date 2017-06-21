СМИ: К самолету министра РФ приблизился F-16

Самолет F-16 попытался приблизиться к самолету, на борту которого находится министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на своих корреспондентов.

Инцидент произошел во время полета над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу и сопровождавшие его лица летели в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны.

На пути истребителя НАТО встал Су-27, сопровождавший самолет Шойгу. Су-27 "продемонстрировал вооружение", качнув крыльями. После этого F-16 ушел в сторону.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Украина выполнят наблюдательный полет над РФ.

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Источник: korrespondent.net