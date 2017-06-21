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21. 06. 2017

ФК Динамо не платит зарплаты из-за блокировки счетов

ПриватБанк 15-16 июня  остановил предоставление кредитных траншей для ФК Динамо Киев. Об этом футбольный клуб сообщает на своем официальном сайте.

В сообщении подчеркивается, что за почти десятилетнюю историю сотрудничества, между клубом и банком не возникало противоречий. По мнению Динамо, ситуация изменилась, когда ПриватБанк стал государственным - клуб лишили  доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.

В результате, зарплату за май не могут получить ни игроки клуба, ни сотрудники. Также нечем платить и за работы по реконструкции стадиона Динамо им. В. Лобановского, сообщает пресс-служба ФК.

Банк, в свою очередь, ссылается на запрет Нацбанка на операции с лицами, которые внесены в перечень связанных с предыдущими акционерами. При этом решение НБУ про связь «Динамо» с «Приватбанком» отменено судом еще 20 марта 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что киевское Динамо вышло из отпуска с одним легионером.

Источник: korrespondent.net
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