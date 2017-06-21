ООН: Число жертв в Донбассе выросло на 74%

ООН фикисрует на Донбассе резкий рост числа погибших и раненных среди мирного населения в 2017 году. Об этом заявил верховный комиссар ООГ по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, передает РИА Новости.

Ссылаясь на данные мониторинговой миссии, он сообщил о гибели 67 гражданских лиц в период с 1 января по 18 июня. За это же время ранения получили 308 человек.

"Это на 74 процента больше, чем за тот же период в 2016 году", - констатировал Хуссейн.

Он признал при этом, что число жертв и пострадавших уменьшилось по сравнению с 2014 и 2015 годами.

"Статистика говорит об изменении природы этого конфликта. Он усиливается, в то время как обе стороны расположены близко друг от друга, а тяжелое вооружение, солдаты и члены вооруженных групп очень часто располагаются в районах проживания мирного населения, рядом с гражданской инфраструктурой", - заявил верховный комиссар.

Он подчеркнул, что "тенденция к росту нарушений режима прекращения огня указывает на отсутствие политической воли для завершения конфликта".

Источник: korrespondent.net