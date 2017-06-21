Попались на янтаре. Ловить депутатов помогает ФБР

В Верховной Раде вновь обнаружили факты коррупции.

На этот раз депутаты попались на лоббировании добычи янтаря в Украине – и так очень острой проблемы для страны. Причем операцию НАБУ проводило совместно с американским ФБР.

Теперь депутатам от двух провластных фракций - Бориславу Розенблату от БПП и Максиму Полякову от "Народного фронта" грозит до 12 лет тюрьмы.

Корреспондент.net cобрал информацию о новом скандале в парламенте.

В чем обвиняют

Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблатта при получении взятки. Взятку в размере 200 000 человек якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. Охранника Розенблатта задержали в момент получения наличных денежных средств в столичном ресторане "Три вилки". Деньги предназначались Розенблату, а также еще одному депутату - Максиму Полякову.

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря, заявил на специально брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что в целом по этому делу на сегодня 6 лицам сообщено о подозрении 2 - охранникам нардепа, помощнику, и 3 представителям объединения "Депутатский контроль", в который входит Поляков.

По словам Холодницкого, депутаты получали денежные средства от представителя предприятия-нерезидента Украины, который вышел на депутатов для налаживания добычи янтаря, причем предложив изменить налоговый и таможенный кодекс.

"Поляков привлек к этому Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря", - отметил он.

"За выгоду Розенблат и Поляков внесли правки в законопроекты. Это правки по уменьшению ренты за добычу янтаря. За эти изменения они получили 15 000 долларов", - пояснил Холодницкий.

Правки, в частности, касались уменьшения рентной платы за добычу янтаря с 25 до 5%, освобождение от налогообложения до 2020 года предприятий, которые завозят технику для добычи янтаря.

В прокуратуре утверждают, что это был лишь первый этап деятельности нардепов, а второй продолжался параллельно. На нем сумма взятки составила уже 285 тысяч долларов.

"Розенблат, по мнению следствия, захотел принять участие в добыче и экспорте янтаря. Поэтому он сам решил обратиться к представителю фирмы нерезидента Украины с просьбой об организации совместного бизнеса, в котором взял на себя обязательства решать вопросы с государственными органами", - отметил Холодницкий.

"Согласно схеме, под видом рекультивации земель на определенных участках Ровенской и Житомирской областей планировалась практически добыча янтаря с последующей его продажей через оффшорную фирму, учредителем которой была сестра народного депутата Розенблатта", - рассказал Артем Сытник.

Он отметил, что детективы НАБУ под прикрытием, сотрудничая с ФБР США, около года работали над расследованием этого уголовного дела. Правоохранители выставляли себя за представителей компании-нерезидента "Фуджейра" из Объединенных Арабских Эмиратов, которая хотела заняться добычей янтаря на территории Украины.

Нардепы все отрицают

Розенблат заявил, что дело против него - это провокация.

"Моя позиция такова - это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивали ", - прокомментировал народный депутат.

По его словам, ему мстят за то, что он как раз хотел законодательно урегулировать добычу янтаря. Правда, кто именно мстит, Розенблат не говорит.

Поляков также все отрицает и считает, что это "месть" главы НАБУ Артема Сытника.

"Это политический заказ, связанный с моими разоблачениями деятельности Саакашвили, Углавы и Сакварелидзе", - заявил он.

Кроме того, Поляков заявил о нападении на жену и запугивании его помощников.

Богатые избранники

Розенблат после Майдана стал доверенным лицом Петра Порошенко на выборах 2014 года, и считается одним из спонсоров партии президента.

Семья Розенблата контролирует финансово-промышленную группу, центральным звеном которой является акционерное общество "Фаворит", в интересы которой входят продукты питания, строительный бизнес и продажа стройматериалов, транспортные перевозки, сахарное производство и аграрный бизнес.

Согласно декларации, депутату принадлежат 50% компании Оберег, Миропольский бекон и Корецкий аграрий. Ранее в группу Розенблата входили Галиевский маслозавод и маслозавод Прилуки, однако житомирские СМИ писали, что многие предприятия Розенблата уже обанкротились. Также после Майдана, когда на рынке добычи янтаря начался передел, одним из новых игроков здесь, по данным СМИ, стал Розенблат.

Политик официально является долларовым миллионером. Наличностью он хранит 1,72 млн долларов. Еще почти 55 тысяч долларов и 124,7 тысяч гривен он хранит на банковских счетах.

Максим Поляков из "Народного фронта" считается близким к одному из спонсоров партии - Николаю Мартыненко, который уже имел проблемы с НАБУ. Поляков держит в наличке 270 тысяч долларов.

Имя Максима Полякова фигурировало в различных скандалах, связанных с рейдерством. Например, его обвиняли в незаконном завладении акциями предприятия "Уманьхлеб".

Что грозит

Генпрокуратура уже получила представления на снятие неприкосновенности с депутатов. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что документы будет изучать юридическая служба ГПУ. "Каждое представление должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретны факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины", - заявила Сарган.

Перед голосованием Рады представление на снятие неприкосновенности должен рассмотреть еще профильный комитет парламента.

Источник: korrespondent.net