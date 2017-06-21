Минобороны: Академию сокращать не будем

Реорганизации Национальной академии сухопутных войск во Львове не будет, а в Харькове на базе факультета подготовки офицеров НТУ «ХПИ» будет создан институт по подготовке офицеров танковых подразделений.

Об этом журналистам перед началом заседания правительства рассказал министр обороны Степан Полторак, сообщает Укринформ.

"Никакие передвижения, уменьшения набора или переброска из Львова в другие населенные пункты академии не планировались, не планируются, и в планах нет такого. Эта проблема надуманная. Все специалисты, которые учились во Львове, остаются там учиться и дальше. Но в соответствии со сложившейся ситуацией коллегия Министерства обороны приняла решение о том, чтобы базу факультета танкового Харьковского института (ХПИ - ред.), который сейчас готовит специалистов для ВС, расширить, поднять статус факультета, и я буду выступать с предложением перед правительством, поднять статус такого факультета и увеличить набор", - сказал он.

Полторак подчеркнул, что специалисты, которых готовят во Львове и Харькове, не пересекаются между собой и не мешают друг другу.

В то же время чиновник отметил необходимость усиления военного присутствия именно на Харьковщине, поскольку этот регион находится на границе с Россией.

"Факультет там (в Харькове - ред.) сейчас. Я надеюсь, что правительство поддержит, и будет институт. Это нам даст возможность не только расширить и покрыть потребность в офицерах для ВС по определенному направлению деятельности, но и даст возможность развернуть мобилизационный ресурс и возложить на институт мобилизационные задачи. Это очень важно, учитывая направление угрозы со стороны РФ", - подчеркнул министр.

Напомним, в 2016 пять вузов в четырех городах (Киеве, Львове, Одессе и Харькове) досрочно выпустили курсантов

Источник: korrespondent.net