Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 16:12
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
21. 06. 2017

ГПУ направила представление о снятии неприкосновенности с Лозового

Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового

Генпрокурор Юрій Луценко: "Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А. Лозового, в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн", - уточнила Сарган.

Напомним, 22 мая появилась информация о том, что народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой подал в суд иск к генпрокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Луценко заявлял, что ГПУ подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности еще двух народных депутатов, кроме Лозового – Геннадия Бобового и Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.