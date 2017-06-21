ГПУ направила представление о снятии неприкосновенности с Лозового

Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового

Генпрокурор Юрій Луценко: "Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А. Лозового, в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн", - уточнила Сарган.

Напомним, 22 мая появилась информация о том, что народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой подал в суд иск к генпрокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Луценко заявлял, что ГПУ подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности еще двух народных депутатов, кроме Лозового – Геннадия Бобового и Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net