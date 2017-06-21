F-16 сблизился с самолетом Шойгу: появилось видео

Сближение истребителя F-16 с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу показали российские телеканалы, передает Интерфакс.

На кадрах видно как натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал истребитель Су-27.

Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Накануне появилось видео перехвата российским Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня был снят из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B.

Отметим, что Вашингтон неоднократно обвинял Россию в опасном сближении самолетов.

Источник: korrespondent.net