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21. 06. 2017

F-16 сблизился с самолетом Шойгу: появилось видео

Сближение истребителя F-16 с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу показали российские телеканалы, передает Интерфакс.

На кадрах видно как натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал истребитель Су-27.

Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Накануне появилось видео перехвата российским Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня был снят из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B.

Отметим, что Вашингтон неоднократно обвинял Россию в опасном сближении самолетов.

Источник: korrespondent.net
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