В Украине завершен призыв офицеров запаса

Отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен. Всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано одна тысяча человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"У нас не было проблем с призывом офицеров запаса. Набрана тысяча человек, отбор завершен", – сказал он журналистам сегодня в Киеве.

Министр подчеркнул, что уровень подготовки офицеров запаса недостаточен, чтобы привлекать их к ведению боевых действий.

"Их надо, и мы так планируем, сначала призвать, потом отправить в учебные центры, где они обновят свои знания и практические навыки. И только после этого они пополнят подразделения в воинских частях, которые выполняют задачи не в зоне проведения АТО", – рассказал Полторак.

Министр также подчеркнул, что призванные офицеры запаса будут привлекаться к выполнению задач в зоне АТО лишь по желанию, если они подпишут контракт.

Полторак добавил, что сейчас в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 мая Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в ВСУ. Срок призыва составляет 18 месяцев.

Напомним, за полтора года на службу по контракту в ВСУ поступили 86 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net