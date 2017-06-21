Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 16:11
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
21. 06. 2017

В Украине завершен призыв офицеров запаса

Отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен. Всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано одна тысяча человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"У нас не было проблем с призывом офицеров запаса. Набрана тысяча человек, отбор завершен", – сказал он журналистам сегодня в Киеве.

Министр подчеркнул, что уровень подготовки офицеров запаса недостаточен, чтобы привлекать их к ведению боевых действий.

"Их надо, и мы так планируем, сначала призвать, потом отправить в учебные центры, где они обновят свои знания и практические навыки. И только после этого они пополнят подразделения в воинских частях, которые выполняют задачи не в зоне проведения АТО", – рассказал Полторак.

Министр также подчеркнул, что призванные офицеры запаса будут привлекаться к выполнению задач в зоне АТО лишь по желанию, если они подпишут контракт.

Полторак добавил, что сейчас в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 мая Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в ВСУ. Срок призыва составляет 18 месяцев.

Напомним, за полтора года на службу по контракту в ВСУ поступили 86 тысяч человек.

Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.