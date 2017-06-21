Фонд гарантирования продал активы 34 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 34 ликвидируемых банков на 75,31 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«На прошлой неделе активы 34 банков, находящихся в управлении фонда, были реализованы на общую сумму 75,31 млн грн. Из них на сумму 37,92 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 36,12 млн грн - аукционы по продаже основных средств», - говорится в сообщении.

Кроме того, 1,26 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества, и 0,008 млн грн - от продажи прочих активов - картин, монет и тому подобное. В частности, в течение прошлой недели права требования по кредитам и основные средства ПАО «Банк «Форум» были проданы на сумму 39,53 млн грн. Основные средства ПАО «КБ «Надра» были реализованы на общую сумму 14,99 млн грн, ПАО «Банк Демарк» - на 2,62 млн грн, ПАО «БГ Банк» - на 1,30 млн грн, ПАО КБ «Крещатик» - на 0,92 млн грн, ПАО КБ «Евробанк» - на 0,57 млн грн, ПАО «Кредитпромбанк» - на 0,53 млн грн, ПАО «Автокразбанк» - на 0,14 млн грн.

Напомним, 10 июня чиновницу Фонда гарантирования вкладов арестовали при получении $5 млн взятки.

А в конце 2016 года Фонд гарантирования вкладов получил кредит от Кабмина.

Источник: korrespondent.net