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21. 06. 2017

Украинцев предупреждают о сильном ветре и грозах

В пресс-службе ГСЧС сообщают о грозах и шкальном ветре в Украине. 

Днем 21 июня по всей Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, пройдут грозы, местами порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

22 июня ночью грозы и шквалы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Скорость ветра также будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, ранее на прошлой неделе украинцев также предупреждали о грозах и ураганах.

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Источник: korrespondent.net
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