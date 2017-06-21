Украинцев предупреждают о сильном ветре и грозах

В пресс-службе ГСЧС сообщают о грозах и шкальном ветре в Украине.

Днем 21 июня по всей Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, пройдут грозы, местами порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

22 июня ночью грозы и шквалы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Скорость ветра также будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, ранее на прошлой неделе украинцев также предупреждали о грозах и ураганах.

В части регионов чрезвычайная пожарная опасность

Источник: korrespondent.net