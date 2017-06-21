Королева Великобритании Елизаветы II во время выступления в парламенте с тронной речью была в шляпке, похожей на флаг Евросоюза, пишут пользователи Twitter.

Впервые за 43 года британская королева произнесла тронную речь без короны, отмечает газета Mirror.

Обычно тронная речь и церемония открытия парламента - это масштабное мероприятие с королевскими мантиями, золотым экипажем и тяжелой короной.

Но на этот раз все прошло в более простой обстановке из-за нехватки времени на репетиции, поскольку накануне был парад в честь официального дня рождения королевы, пишет издание.

Поэтому, например, Елизавета II прибыла в парламент на автомобиле, а не в экипаже, и вместо короны надела шляпу.

В сети обратили внимание, что синяя шляпка Елизаветы подозрительно похож на флаг ЕС. Пользователи предположили, что таким образом королева "эпично затроллила" сторонников выхода Британии из Евросоюза.

Cмотрите фотогалерею: Флаг ЕС на голове: сеть о шляпке Елизаветы II

В Twitter появилось множество публикаций со сравнением флага ЕС и шляпки Елизаветы II.

Некоторые восприняли головной убор королевы как намек на то, что она не хочет выхода королевства из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что во время традиционного парада в Лондоне, приуроченного ко дню рождения королевы Елизаветы II, пять гвардейцев потеряли сознание.

Смерть Елизаветы II в рунете. Как "убили" королеву

Источник: korrespondent.net