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21. 06. 2017

НАПК проверяет декларации Порошенко и Гройсмана

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) проводят полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского, пишет УП.

В списке указаны все члены кабинета министров, три народных депутата: Давид Макарьян (БПП), Александр Третьяков (БПП), Елена Сотник (Самопомощь).

Также НАПК проверяет декларацию главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и судьи высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеця.

Cмотрите фотогалерею: НАПК проверяет декларации Порошенко и Гройсмана

Напомним, ранее СМИ сообщали, что декларацию Гонтаревой проверят.

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Источник: korrespondent.net
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