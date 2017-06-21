В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) проводят полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского, пишет УП.

В списке указаны все члены кабинета министров, три народных депутата: Давид Макарьян (БПП), Александр Третьяков (БПП), Елена Сотник (Самопомощь).

Также НАПК проверяет декларацию главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и судьи высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеця.

Cмотрите фотогалерею: НАПК проверяет декларации Порошенко и Гройсмана

Напомним, ранее СМИ сообщали, что декларацию Гонтаревой проверят.

У замглавы НАПК Радецкого проводят обыск

Источник: korrespondent.net