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21. 06. 2017

МИУ: Оснований для продления контракта Балчуна нет

Оснований для автоматического продления трудового контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном — нет. Об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) на запрос издания "Дело.ua".

"Контракт подписан на один год, срок действия с 06.06.2016 до 05.06.2017. Договор не содержит нормы относительно автоматического продления. Все изменения в контракт вносятся путем подписания дополнительных соглашений к нему. В случае, если контракт будет досрочно прекращено по инициативе Высшего органа управления (Кабинет министров Украины, - ред.), выплачивается выходное пособие в размере 6 месячных окладов", — сообщили в пресс-службе МИУ.

Напомним,  сегодня в Укрзализныце заявили о продлении контракта с Балчуном

Но, как сообщал Корреспондент.net, в Мининфраструктуры не хотят продления контракта с Балчуном. Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, нынешний глава Укрзализныци должен уйти в связи с тем, что не оправдал ожиданий.

Источник: korrespondent.net
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