Кабмин уволил главу Госслужбы ветеранов АТО

Кабмин принял решение об увольнении Артура Деревянко с должности Председателя Госслужбы ветеранов и участников АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Я настаиваю на необходимости проведения максимально открытого и прозрачного конкурса по избранию нового Председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Это очень ответственная и важная должность. Председателем Госслужбы должно стать не просто чиновник, который избирается формально согласно традиционным процедурам и конкурсами.

Очень важно, чтобы к участию в новом конкурсе, к обсуждению этого вопроса были привлечены представители и общественных организаций участников АТО, и других организаций, работающих в этом направлении. Очень важно, чтобы эта процедура была максимально открытой и прозрачной, ведь на эту должность должен прийти действительно авторитетный человек", - уверен чиновник.

Напомним, в понедельник, 19 июня, недовольные политикой Порошенко участники АТО ворвались в приемную Администрации Президента и заблокировали работу учреждения.

Позже в ББП заявили, акция блокировки приемной президента выходит за рамки законодательства. По мнению нардепов, ветераны АТО должны выстраивать цивилизованный диалог с властью, а не устраивать провокационные акции.

20 июня задержанный на акции за импичмент Порошенко лидер "Революционных правых сил" (РПС), ветеран АТО Бронислав Сухой записал видеообращение, в котором заявил, что его похитили, избили и выбросили из машины на областной трассе.

Источник: korrespondent.net