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21. 06. 2017

Украинская активистка покинула Крым из-за преследований ФСБ

Украинской активистке Наталье Харченко пришлось срочно покинуть Крым из-за преследований ФСБ. Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что Харченко уехала из Крыма вчера, 20 июня. Сейчас она находится в Киеве. По ее словам, сотрудники ФСБ в Симферополе планируют возбудить против нее уголовное дело по статье об экстремизме.

По словам Харченко, сотрудники ФСБ четыре раза допрашивали ее в рамках доследственной проверки. Также они проводили в ее доме несанкционированные обыски и изъяли компьютеры.

В итоге крымчанка приехала в Киев практически без вещей, оставив детей со своими родителям.

Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму регулярно проходят обыски. Российские силовики часто проводят их в домах крымских татар. Недавно в Бахчисарае задержали четверых человек. Еще одного мужчину российские силовики избили.

Источник: korrespondent.net
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