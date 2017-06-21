Сообщение о нападении на офис Радикальной партии оказалось ложным

В офис Радикальной партии Олега Ляшко, расположенный в центре Киева, никакие вооруженные граждане не врывались, сообщение об этом народного депутата Игоря Мосийчука было ошибочным. Об этом заявила руководитель пресс-службы Радикальной партии Вероника Яковлева.

"Это ложное сообщение - ред.) ... Какие-то люди там были, но в наш офис никто не врывался, возможно, в какой-то другой", - сказала Яковлева.

Она добавила, что сейчас уехала оттуда, но ее коллеги продолжают работать в офисе.

Относительно сообщения Мосийчука, руководитель пресс-службы предположила, что, "возможно, его просто дезинформировали".

Как сообщалось, днем 20 июня народный депутат Игорь Мосийчук заявил СМИ, что группа неизвестных лиц совершила нападение на столичный офис Радикальной партии.

Напомним, в феврале в офис самого Мосийчука пришли с обыском то ли СБУ, то ли ГПУ.

Источник: korrespondent.net