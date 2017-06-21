Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 19:10
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
21. 06. 2017

Подростки обстреляли короля Таиланда из игрушечного пистолета

В Германии подростки обстреляли из игрушечных пистолетов короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна (Раму X), сообщает ВВС с ссылкой на  представителя прокуратуры города Ландсхута Томас Раушер.

Инцидент произошел вечером 10 июня в городе Эрдинге в федеративной земле Бавария, когда монарх катался на велосипеде. Два подростка 13-ти и 14 лет обстреляли Раму X из окна дома, когда он проезжал мимо с группой других велосипедистов. Никто из них не пострадал.

"Мы нашли пульки и можем подтвердить, что подростки стреляли из игрушечного оружия", — цитирует представителя полиции газета Bild.

По информации издания, пластиковые пульки попали Раме X в спину, после чего его телохранители вызвали стражей порядка. Заявление в полицию король писать не стал.

Однако расследованием инцидента уже занялась прокуратура. 14-летнему подростку грозит обвинение в попытке нанесения "опасного телесного повреждения", его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Напомним, король Нидерландов Виллем-Александр рассказал, что отвлекается от дел тем, что регулярно подрабатывает пилотом на рейсах дочерней компании KLM

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.