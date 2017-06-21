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21. 06. 2017

В Минске утвердили "хлебное перемирие" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия – соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее", – написала она на своей странице в Facebook по итогам заседания в Минске.

Также по данным Олифер, в экономической подгруппе была продолжена работа по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса.

Кроме того, в гуманитарной подгруппе идет процесс согласования списков.

"Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников", – отметила Олифер.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 20 июня, в зоне АТО зафиксировали 36 обстрелов. Ранее полуил один украинский боец.

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Источник: korrespondent.net
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