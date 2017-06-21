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21. 06. 2017

Москва отменила встречу с замглавой Госдепа

Россия отменила ближайшие встречи с американскими дипломатами в ответ на расширение антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства

Москва заявления Вашингтона о намерении наладить отношения с Россией называет "совсем неубедительными" на фоне новых санкций.

В запланированных на ближайшее время консультациях должен был принять участие первый заместитель госсекретаря США Том Шеннон. Его визит в Москву ожидался, по данным телеканала ABC, 23 июня.

Ранее Рябков называл эту встречу способом "подготовить почву" для первой личной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский дипломат отметил, что американская сторона до сих пор ничего конкретного не предложила для налаживания отношений.

Сами санкции Рябков назвал "политическим подарком" находившемуся с визитом в США президенту Украины Петру Порошенко.

В Москве новые ограничительные меры встретили с удивлением, отметил замглавы российского МИД.

20 июня США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Накануне в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.

Американский президент Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект сената, чтобы было возможно отменить антироссийские санкции.

Ранее Корреспондент.net подробно разбирался, что предполагают новые санкции США против России и почему Европа против.

Источник: korrespondent.net
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