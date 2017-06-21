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21. 06. 2017

Луценко попросил Раду разрешить задержание нардепа Розенблата

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

"Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Б.Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.", – написал генпрокурор на странице в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что уголовное правонарушение квалифицируется по ч.4 ст. 368 УК.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 июня стало известно о задержании охранника нардепа Розенблата при получении взятки в $200 тысяч за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позже СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщили, что взятка, за которую задержали охранника, предназначалась двум нардепам, в том числе народному депутату от Народного фронта Максиму Полякову.

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Источник: korrespondent.net
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