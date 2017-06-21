Борис Колесников показал сотне победителей проекта "Авиатор 2017" авиасалон Ле Бурже в Париже

Место встречи ключевых игроков мирового авиапрома, крупные сделки, мировые премьеры, поиск деловых партнеров и последние технологические новинки – так можно охарактеризовать крупнейший мировой авиафорум Ле Бурже, который открылся в Париже 19 июня. В этот раз в выставке принимают участие 2 400 экспонентов, организаторы ожидают 140 000 посетителей и 200 официальных делегаций.

Посетить Международный авиафорум смогла и молодая авиационная элита Украины – 100 студентов-победителей проекта "Авиатор 2017", который реализует Благотворительный Фонд Бориса Колесникова. Они стали лучшими среди 6 500 других участников конкурса и, благодаря своим знаниям и целеустремленности, заслужили право побывать в Париже.

Ежегодно Благотворительный Фонд дает шанс студентам технических специальностей посетить лучшие мировые форумы для авиационщиков, благодаря чему за 6 лет существования проекта "Авиатор", на профильных выставках за рубежом побывали более 300 талантливых студентов. Полученный опыт молодежь применяет при написании дипломных работ, поиске работы, разработке собственных инвестиционных проектов.

Ежегодно вместе с победителями проекта "Авиатор" Международные авиасалоны посещает и Президент Благотворительного Фонда – Борис Колесников. Ле Бурже 2017 не стал исключением. Во время встречи со студентами он подчеркнул: "Талантливые украинские студенты, победители проекта "Авиатор", приехали на авиафорум Ле Бурже в Париж узнать о мировой авиации и с оптимизмом посмотреть в будущее. Эти ребята вернутся домой и построят самолеты еще лучше, чем мы видели здесь, я в этом не сомневаюсь. "Авиатор" дает возможность талантливой молодежи увидеть новейшие разработки и достижения авиакосмической отрасли, а также понимание того, что наша отечественная авиация не отстает от мировой. За шесть лет существования проекта стало понятно – кризисы проходят, но страна должна поддерживать специалистов. Кризис мы преодолеем, а эти молодые авиаторы, я уверен, станут хорошими специалистами и применят опыт, полученный на авиафорумах Ле Бурже и Франборо, на благо Украины".

К сотне победителей конкурса и Борису Колесникову присоединился также известный конструктор и глава жюри проекта "Авиатор 2017" Дмитрий Кива. Они посетили павильоны и стенды гигантов мирового авиастроения – Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Dassault и др., увидели дебютантов нынешнего Ле Бурже – 787-10 Dreamliner, A321neo, A350-1000 и среднемагистральный грузовой самолет 132D от украинского ГП "Антонов". Студенты также с удовольствием рассматривали лабораторию новинок Paris Air Lab, где презентовали свои разработки и известные бренды, и новички.

"Я систематически принимаю участие в украинских выставках, где можно заявить о себе и своем проекте. Мне на Ле Бурже было интересно увидеть именно Аллею стартапов, оценить, присмотреться, перенять опыт. Ничего интереснее и занимательнее я в своей жизни еще не видел, в будущем мечтаю стать одним из экспонентов Paris Air Lab", – рассказал Денис Македон, студент колледжа ракетно-космического машиностроения ДНУ им. Гончара.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова также организовал для студентов интересные экскурсии по Парижу и поездку в Диснейленд.

Напомним, "Авиатор 2017" является масштабным всеукраинским образовательным проектом. Ежегодно он значительно расширяет свою географию. В этом сезоне в нем принимали участие студенты 44 технических вузов и колледжей Украины.

Источник: korrespondent.net