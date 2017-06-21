Активист Майдана рассказал, где был Парасюк, когда велся огонь по силовикам

В ходе очередного судебного заседания по делу бойцов Беркута, которое состоялось 20 июня, активист Андрей Наваляный, получивший ранение во время Евромайдана, заявил, что митингующие в ночь на 20 февраля производили выстрелы из здания Консерватории. Там находился и нынешний нардеп Владимир Парасюк, передает Апостроф.

Видео с показаниями активиста опубликовано на канале Судебная власть Украины на Youtube.

На вопрос прокурора Романа Псюка о том, видел ли он у протестующих оружие, Наваляный засвидетельствовал: "Да, видел пневматический пистолет и ружье2.

Кроме того, говоря о событиях в период с 19-го по 20 февраля 2014 года, активист вспомнил, что правоохранители закидывали балконы Консерватории "коктейлями Молотова" с целью поджечь здание.

"Мы в Консерватории ночевали на втором этаже. Там было много людей, было на третьем этаже. Парасюк был на третьем этаже со своей сотней… И на первом этаже была как столовая, вещи там лежали", – говорит Наваляный.

На видео с 10:25

Также он рассказал: "Когда правоохранители с 19-го на 20-е число кидали "коктейли Молотова" на балкон Консерватории, там с балкона стреляли из ружья по правоохранителям".

Говоря о событиях вблизи отеля Украина, свидетель отметил: "Когда меня прооперировали, я пришел и мне показали, что там возле отеля Украина очень много пацанов погибло – там стреляли из отеля Украина".

Впрочем, активист Майдана подчеркнул, что лично не был свидетелем стрельбы из отеля Украина.

Напомним, ранее Владимир Парасюк в эфире телеканала ZIK заявлял, что знает, кто стрелял со стороны активистов, и у кого на руках было оружие, но пока не расскажет об этом. По его словам, пока эту информацию публиковать нельзя.

Ранее информацию о том, что огонь велся из гостиницы Украина, в ходе заседания суда по делу бойцов Беркута подтвердил другой активист Майдана – Владимир Венчак.

Источник: korrespondent.net