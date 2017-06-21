В Борисполе уменьшили размер сборов за обслуживание самолетов

В Международном аэропорту Борисполь уменьшили размер сборов за обслуживание воздушных суден. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян в Facebook.

"В официальном вестнике № 48 от 20.06.17 г. опубликован приказ Министерства инфраструктуры про утверждение изменений аэропортовых сборов за обслуживание воздушных суден и пассажиров ДП МА Борисполь. Этим приказом предусмотрено уменьшение сборов, существенные скидки всем авиакомпаниям за новые рейсы в новые аэропорты", - написал он.

Теперь, согласно приказу "Об изменениях аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь" пассажир, следуя по международным сообщениям, должен будет заплатить 13 долл., трансферный пассажир, который пребывает и отправляется на международных рейсах - 8,50 долл.

Также отмечено, что ранее в аэропорту Борисполь размер сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений был одним из самых высоких среди аэропортов с конкурентного окружения (Международный аэропорт Варшавы им. Шопена - 16 долл., Международный аэропорт Стамбула им. Ататюрка - 15 долл., Международный аэропорт Риги- 3,4 долл. США, Международный аэропорт Парижа им. Шарля де Голля - 11 долл. США), а также самым высоким среди аэропортов Украины (Международный аэропорт Одесса - 16,5 долл., Международный аэропорт Киев" ("Жуляны") - от 7,0 до 15 долл., Международный аэропорт "Харьков" - 14 долл. США, Международный аэропорт "Львов" - 11 долл. США).

Приказ вступает в силу с момента его публикации.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе 2017 года аэропорт Борисполь оштрафовали почти на 13 млн гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

А в апреле появилась информация, что правоохранители подозревают менеджмент киевского аэропорта Борисполь в хищениях почти на 30 млн гривен.

Источник: korrespondent.net