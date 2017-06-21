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21. 06. 2017

В Польше убили гражданку Украины

В воскресенье, 18 июня, на территории Польши в водоеме в селе Бродзицы в Люблинском воеводстве было найдено тело гражданки Украины со следами насильственной смерти. Об этом пишет Волынская газета.

По информации издания, убитой является жительница Ковеля Волынской области 26-летняя Светлана Нестерук. В Польше она якобы продавала сигареты. В Украине у нее осталась семья, в том числе пятилетняя дочь.

Как сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, диппредставительство об инциденте узнало от мужа пропавшей женщины, а не от польских правоохранителей.

"Я лично держу это дело на особом контроле и уверяю, что украинские дипломаты сделают все необходимое, чтобы получить официальный ответ о гибели молодой гражданки Украины. Я лично и наши сотрудники также примут достаточных мер для решения всех других вопросов, связанных с этим делом", – заявил Павлюк.

Как сообщал Корреспондент.net, минувшей осенью в польском городке Констанцин-Езерна на вечеринке зарезали 44-летнего украинца. По факту преступления были задержаны четыре человека – трое украинцев и поляк.

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Источник: korrespondent.net
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