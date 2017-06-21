Порошенко обсудил приватизацию с министром торговли США

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Главное внимание во время встречи глава государства сосредоточил на возможностях активизации инвестиционной деятельности американских компаний в Украине, а также развитии двусторонней торговли, в частности, в контексте расширения экспорта украинской продукции в США", – говорится в сообщении.

Порошенко сообщил Россу о реформах в Украине и мерах по улучшению делового климата, создания надлежащих условий для работы иностранных компаний, а также о планах реализации программы приватизации и отметил возможности для соответствующего привлечения американских инвесторов.

В свою очередь Росс выразил заинтересованность в расширении деловой активности американских компаний на украинском рынке, отметив прогресс, который осуществила Украина за последние годы.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Порошенко провел встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, а также главой Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Собеседники обсудили внедрение структурных реформ в Украине.

Источник: korrespondent.net