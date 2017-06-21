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21. 06. 2017

СМИ: Хакеры взломали системы голосования в 21 американском штате

Российские хакеры взломали электронные системы и системы голосования не менее чем в 21 американском штате во время избирательной кампании по выборам президента в 2016 году.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на ведущего сотрудника Департамента внутренней безопасности Жанетт Манфра, которая выступила на слушаниях в Сенатском комитете по разведке.

При этом Манфра отказалась назвать конкретные штаты, которые были подвергнуты кибератакам.

Вопрос о широте и глубине проникновения России в американские избирательные системы в отдельных штатах вызвал глубокую тревогу местных и федеральных чиновников, – говорится в сообщении.

В свою очередь Сэмюэл Лейлс, исполняющий обязанности директора киберподразделения Департамента внутренней безопасности, заявил, что ожидает, что Россия "продолжит проводить операции влияния" в США.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента.

В своюочередь Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что вмешавшиеся в американские выборы хакеры могли быть из США.

Также Путин рассказал о деятельности хакеров-патриотов.

Источник: korrespondent.net
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