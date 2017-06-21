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21. 06. 2017

Порошенко: Формат по Донбассу не изменится

Украина не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Вашингтоне по итогам визита в США.

"Мы не видим необходимости менять Нормандский формат и иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к Нормандскому формату, мы полностью открыты, и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате Минского процесса, в том числе в Трехсторонней контактной группе. Мы считаем, что это может принести новое дыхание, перезагрузки, принести быстрые результаты", – сказал Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, Петр Порошенко завершает свой рабочий визит в Вашингтон, в ходе которого он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Уже завтра, 22 июня, Порошенко отправится в Брюссель, где проведет встречу с руководством Евросоюза.

СМИ: Порошенко использует "бизнес-подход" к Трампу

Источник: korrespondent.net
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