Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 23:46
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
21. 06. 2017

Макрон готовит встречу по Украине до саммита G20

Президент Франции Эммануэль Макрон встречу в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

"Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате", – заявил он в интервью газете Фигаро и ряду других европейских изданий.

Также Макрон заявил, что переговоры с коллегами в Нормандском формате позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

"В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках Нормандского формата. Но совершенно точно, что наш долг – защищать Европу и ее союзников в регионе (на востоке Европы – ред.). По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, по итогам саммита G7 в Италии Эммануэль Макрон призвал как можно быстрее созвать встречу "нормандской четверки". Французский лидер выступил за переговоры с Кремлем "без каких-либо уступок".

Напомним, Украина не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Вашингтоне по итогам визита в США.

Срочно нормандскую встречу. Визит Путина к Макрону

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.