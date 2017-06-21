Макрон готовит встречу по Украине до саммита G20

Президент Франции Эммануэль Макрон встречу в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

"Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате", – заявил он в интервью газете Фигаро и ряду других европейских изданий.

Также Макрон заявил, что переговоры с коллегами в Нормандском формате позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

"В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках Нормандского формата. Но совершенно точно, что наш долг – защищать Европу и ее союзников в регионе (на востоке Европы – ред.). По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, по итогам саммита G7 в Италии Эммануэль Макрон призвал как можно быстрее созвать встречу "нормандской четверки". Французский лидер выступил за переговоры с Кремлем "без каких-либо уступок".

Напомним, Украина не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Вашингтоне по итогам визита в США.

Срочно нормандскую встречу. Визит Путина к Макрону

Источник: korrespondent.net