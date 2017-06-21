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21. 06. 2017

Порошенко: Сегодня Украина объединяет США

Украинский вопрос, ранее объединявший американский Конгресс и Сенат, теперь объединяет и новую администрацию президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Вашингтоне по итогам визита в США, передает пресс-служба главы государства.

"Главный результат визита – сегодня Украина объединяет Соединенные Штаты Америки", – сказал украинский лидер и добавил, что "если раньше речь шла о двусторонней поддержке в Конгрессе и Сенате, то сейчас можно твердо говорить и об исполнительной власти, а именно Администрации президента Трампа".

Порошенко сообщил, что Украина подпишет с США очень важные соглашения. "В том числе и соглашения об оборонном сотрудничестве, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве", – перечислил президент.

По словам президента, достигнута договоренность о закупке американского угля, который "должен заменить уголь, поставки которого прекращены с оккупированных территорий в связи с конфискацией Российской Федерацией украинских угольных шахт".

Также намечены конкретные планы, которые предусматривают сохранение и даже усиление санкционного режима по отношению к России до полного выполнения ею Минских соглашений.

"Президент выразил благодарность американской стороне за мощную поддержку Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, Петр Порошенко завершает свой рабочий визит в Вашингтон, в ходе которого он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Уже завтра, 22 июня, Порошенко отправится в Брюссель, где проведет встречу с руководством Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net
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