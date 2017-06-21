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21. 06. 2017

Армия Сирии выбила боевиков из пригорода Дамаска

Правительственные войска Сирии при поддержке авиации и артиллерии выбили террористов из пяти районов в юго-восточном пригороде Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате боестолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции", − информировал собеседник агентства.

По его словам, отступая, террористы оставили большое количество боеприпасов.

Ранее коалиционные силы во главе со США заявили о ликвидации "главного священнослужителя" террористической организации "Исламское государство" Турки аль-Бинали в сирийском городе Меядин.

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Источник: korrespondent.net
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