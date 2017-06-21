Макрон: Политика Трампа − источник беспокойства

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью ряду европейских газет, что американский лидер Дональд Трамп пока не разработал свою внешнеполитическую концепцию, пишет El Paіs.

"Проблема в том, что он пока не разработал концептуальные рамки своей внешней политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой и для мира может представлять собой источник беспокойства", − отметил французский президент.

Макрон признал, что Трамп ставит одной из основных задач борьбу с терроризмом.

"Что касается борьбы с терроризмом, у него такое же желание быть эффективным, как и у меня. Я не разделяю ряд его решений, в особенности касающихся климата, но надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы США вновь присоединились к Парижскому соглашению. Я протягиваю руку Дональду Трампу. И хочу, чтобы он поменял мнение, потому что все связано. Он не может хотеть эффективно бороться с терроризмом и не брать на себя обязательств в вопросе климата", − подчеркнул президент Франции.

Напомним, в начале июня Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, ограничивающее выбросы углекислого газа.

Ждать катастрофы? Трамп вышел из сделки по климату

Источник: korrespondent.net