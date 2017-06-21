ГПУ направила в Раду представления на пятерых депутатов

В Верховную Раду 21 июня поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что спикер парламента Андрей Парубий направил их в профильный комитет.

По информации пресс-секретаря спикера Андрея Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа Воля народа), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба − фракция Народный фронт) и Борислава Розенблата (фракция Блок Петра Порошенко).

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал в Facebook, что готов предоставить разрешение на раскрытие тайны следствия для принятия Верховной Радой решения о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов, подозреваемых в совершении преступлений.

Он также выразил благодарность генпрокурору Юрию Луценко за оперативное согласование и внесение в Верховную Раду представлений САП.