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21. 06. 2017

ГПУ направила в Раду представления на пятерых депутатов

 
В Верховную Раду 21 июня поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что спикер парламента Андрей Парубий направил их в профильный комитет.
 
По информации пресс-секретаря спикера Андрея Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа Воля народа), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба − фракция Народный фронт) и Борислава Розенблата (фракция Блок Петра Порошенко).
 
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал в Facebook, что готов предоставить разрешение на раскрытие тайны следствия для принятия Верховной Радой решения о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов, подозреваемых в совершении преступлений.
 
Он также выразил благодарность генпрокурору Юрию Луценко за оперативное согласование и внесение в Верховную Раду представлений САП.
 
 
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Лозового, Довгого и Розенблата.
 
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Источник: korrespondent.net
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