Боевики ИГ взорвали главную мечеть в Мосуле

Иракские военные заявили, что боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, передает Al Sumaria.

"Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление − взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет", − говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. По словам военных, взятие мечети под контроль правительственных частей сильно бы ударило по моральному духу боевиков. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, которой провозгласил создание международного халифата и объявил себя его главой. После этого ан-Нури, построенная свыше 800 лет назад, и находящийся на ее территории "падающий" минарет аль-Хадба стали символом радикалов. Ранее сообщалось, что в Мосуле от боевиков ИГ освободили все районы, кроме двух.

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Источник: korrespondent.net