Конгресс США ускорит признание Голодомора

Президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, передает пресс-служба главы государства.

"Прежде всего результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа", − отметил Порошенко и добавил, что получил заверения в ускорении рассмотрения этого важного для Украины вопроса.

Президент отметил, что провел встречи с председателем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и другими конгрессменами.

Ранее сообщалось, что Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом.

Напомним, Порошенко прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: korrespondent.net