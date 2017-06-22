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22. 06. 2017

Путин рассказал, как стал разведчиком

 
Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с классными руководителями выпускных классов, как он решил стать разведчиком и почему передумал быть летчиком, передает РИА Новости.
 
Российский президент отметил, что сначала он пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть на работу.
 
"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", − объяснил он. 
 
По словам Путина, там ему посоветовали сначала закончить вуз и получить юридическое образование. Он подчеркнул, что с этого момента просто перестал заниматься физикой, химией, математикой, а позже поступил на юрфак.
 
"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", − сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.
Согласно биографии на личном сайте президента, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х − начале 80-х − московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР.

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Источник: korrespondent.net
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