Путин рассказал, как стал разведчиком

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с классными руководителями выпускных классов, как он решил стать разведчиком и почему передумал быть летчиком, передает РИА Новости.

Российский президент отметил, что сначала он пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть на работу.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", − объяснил он.

По словам Путина, там ему посоветовали сначала закончить вуз и получить юридическое образование. Он подчеркнул, что с этого момента просто перестал заниматься физикой, химией, математикой, а позже поступил на юрфак.

Согласно биографии на личном сайте президента, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х − начале 80-х − московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР. "Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", − сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.Согласно биографии на личном сайте президента, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х − начале 80-х − московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР. Путин о душе с геем: Я мастер спорта по дзюдо Ранее Путин рассказал о своих внуках в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Источник: korrespondent.net