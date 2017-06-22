ОБСЕ призывает ДНР расследовать нападение в Ясиноватой

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил на пресс-конференции, что в организации ожидают наказания людей, напавших 20 июня на наблюдаетелей миссии в Ясиноватой, которая находится под контролем ДНР.

"Мы призывали и будем продолжать призывать тех, кто контролирует эту территорию по факту, чтобы они сделали так, чтобы люди, совершившие это, понесли ответственность", − отметил Хуг.

Он подчеркнул, что миссия ждет от ДНР конкретных мер, а не заявлений.

"Полностью недопустимым является тот факт, что так называемая ДНР либо не может контролировать эту территорию, либо не хочет контролировать своих же людей. Они поставили свою подпись под тем, чтобы дать возможность этой миссии безопасно работать в этой зоне", − указал замглавы СММ.

Напомним, 20 июня на железнодорожной станции в Ясиноватой вооруженный человек атаковал и обстрелял наблюдателей ОБСЕ.

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